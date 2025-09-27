Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:21 AM IST

    പ്ലൈ​വു​ഡ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന സംഭവം; അപകടാവസ്ഥയിലായ വീടുകൾ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കും

    പ്ലൈ​വു​ഡ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന സംഭവം; അപകടാവസ്ഥയിലായ വീടുകൾ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കും
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: പാ​യി​പ്ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​രി​ക്കാ​ട്ട് ക​വ​ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ലൈ​വു​ഡ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ൾ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മ​തി​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്നു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് 50 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യ കൂ​റ്റ​ൻ മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ​ത്. 150 ഓ​ളം മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള മ​തി​ലി​ന്‍റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം മ​ഴ​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന് ക​രി​ങ്ക​ല്ലും മ​ണ്ണും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ലൈ​വു​ഡ് ക​മ്പ​നി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു താ​ഴെ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​രി​ക്കാ​ട്ട് സ​ലീ​മി​ന്റെ വീ​ടി​ന്‍റെ വ​ർ​ക്ക്‌ ഏ​രി​യ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ല്ലും മ​ണ്ണും പ​തി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ​മ​യം സ​ലീ​മി​നെ ഭാ​ര്യ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് സ്ഥ​ലം ഉ​ട​മ​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്​​ഥ വി​വ​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ വീ​ട്ടു​ട​മ​ക​ളെ​യും ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രെ​യും കൂ​ട്ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​നേ​രി​ടു​ന്ന മൂ​ന്നു വീ​ടു​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സ​ലീ​മി​ന്റെ വീ​ട് ക​മ്പ​നി വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങും. മ​റ്റ് വീ​ടു​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​മെ​ന്നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം.​എ​സ്. അ​ലി​യാ​ർ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ, മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മാ​ത്യൂ​സ് വ​ർ​ക്കി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പും ഇ​വി​ടെ ക​ല്ലും മ​ണ്ണും ഇ​ടി​ഞ്ഞ് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

