Madhyamam
    Muvattupuzha
    Posted On
    13 Oct 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 11:21 AM IST

    പെരുമറ്റം പാലം നവീകരണം ആരംഭിച്ചു; രണ്ടുവരി ഗതാഗതം സുഗമമാകും

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി
    പെരുമറ്റം പാലം നവീകരണം ആരംഭിച്ചു; രണ്ടുവരി ഗതാഗതം സുഗമമാകും
    പെ​രു​മ​റ്റം പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി-​ധ​നു​ഷ്കോ​ടി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പെ​രു​മ​റ്റം പാ​ല​ത്തി​ന്റെ വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​ഴു​കി കോ​ത​മം​ഗ​ലം പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ന്ന മു​ള​വൂ​ർ തോ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ക​ട​വും​പാ​ട് തോ​ടി​ന്‍റെ കു​റു​കെ​യു​ള്ള പെ​രു​മ​റ്റം പാ​ലം നി​ല​വി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഏ​റ്റ​വും വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. ഒ​റ്റ​വ​രി ഗ​താ​ഗ​തം മാ​ത്ര​മാ​ണ് 16 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും ഏ​ഴ് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യും ഉ​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ക​യു​ള്ളൂ.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ വീ​തി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ വീ​തി നാ​ല് മീ​റ്റ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ല​ത്തി​ന് ബ​ല​ക്ഷ​യം സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് ന​വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വീ​തി കൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തൂ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ല​ക്ഷ​യം സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മു​ള​വൂ​ർ തോ​ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ക​ട​വും​പാ​ട് തോ​ടി​നു കു​റു​കെ മൂ​ന്ന് സ്പാ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​യി​ൽ തോ​ട്ടി​ലെ പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ട്ടി​യാ​ണ് തോ​ട് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. മു​ള​വൂ​ർ തോ​ട്ടി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്കു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ കു​ത്തൊ​ഴു​ക്ക് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തെ​ല്ലാം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് വീ​തി കൂ​ട്ടു​ക എ​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പാ​ലം വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന​തോ​ടെ ര​ണ്ടു​വ​രി ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​കും.

    News Summary - Perumattom bridge renovation begins; two-lane traffic will be smooth
