മൂവാറ്റുപുഴ മേഖലയിൽ പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നു

മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ക​ർ​ച്ച​പ്പ​നി വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. പ​നി​ബാ​ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്.

ശ​നി​യാ​ഴ്ച മാ​ത്രം അ​റു​പ​തോ​ളം പേ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് പു​റ​മെ പാ​യി​പ്ര, വാ​ള​കം, ആ​യ​വ​ന, ആ​വോ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും പ​നി​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. പ​നി​യും ജ​ല​ദോ​ഷ​വും ചു​മ​യു​മാ​ണ് രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. പ​ക​ർ​ച്ച​പ്പ​നി​ക്കൊ​പ്പം ​ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യും പ​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ഴ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും വൈ​റ​ൽ പ​നി പ​ട​രു​ന്ന​ത്. ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി പി​ടി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.എ​ന്നി​ട്ടും കൊ​തു​ക് ന​ശീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. Show Full Article

Outbreaks appear to be exacerbated in the Muvattupuzha region