Madhyamam
    Posted On
    5 Sept 2025 3:40 PM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 3:40 PM IST

    ഇനിയില്ല, വിളക്കത്ത് മജീദിന്‍റെ ഹൈടെക് പ്രചാരണം...

    മിക്ക സ്ഥാനാർഥികളും മജീദ് ഒരുക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്
    ഇനിയില്ല, വിളക്കത്ത് മജീദിന്‍റെ ഹൈടെക് പ്രചാരണം...
    പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ൽ മ​ജീ​ദും സം​ഘ​വും (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) 

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​ങ്ങോ​ളമി​േങ്ങാളം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഹൈ​ടെ​ക് സ്റ്റേ​ജ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ വി​ള​ക്ക​ത്ത് മ​ജീ​ദ് ഓ​ർ​മ​യാ​യി. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി വൃ​ക്ക​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​ന്ന മ​ജീ​ദ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    1987 മു​ത​ൽ പി​താ​വി​ന്‍റെ മൈ​ക്ക് സെ​റ്റ് ക​മ്പ​നി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന മ​ജീ​ദ് മൈ​ക്ക് സെ​റ്റ് വാ​ട​ക​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​ജ്, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കി​യ​ത് മ​ജീ​ദാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഏ​ഴോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്. അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റ് ജീ​പ്പ്, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഓ​പ്പ​ൺ ജീ​പ്പ്, സ്റ്റേ​ജു​ള്ള ര​ണ്ട് ജീ​പ്പു​ക​ൾ, പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി വ​ലി​യ സെ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച ലോ​റി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. മൈ​ക്ക് സെ​റ്റു​ക​ൾ, അ​നൗ​ൺ​സ​ർ, ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    ശ​ബ്ദ പ്ര​കാ​ശ വി​ന്യാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​നും നി​ൽ​ക്കാ​നും അ​ണി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പു​റ​മെ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മൈ​ക്ക് സെ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​യാ​യി​രു​ന്ന ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് സൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ കാ​വു​ങ്ക​ര വി​ള​ക്ക​ത്ത് മ​ക്കാ​റി​ന്റെ മ​ക​നാ​യ മ​ജീ​ദ് പി​താ​വി​ന്റെ പാ​ത പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്.

