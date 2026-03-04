മൂവാറ്റുപുഴ നഗര റോഡ് വികസനം പൂർത്തിയായി; ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി

മൂവാറ്റുപുഴ നഗര റോഡ് വികസനം പൂർത്തിയായി; ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
മൂവാറ്റുപുഴ: മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ നഗര റോഡ് വികസനം പൂർത്തിയായി. നഗര റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം.എൽ.എ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടന്ന പദ്ധതി, നിരവധി വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും അതിജീവിച്ച ശേഷമാണ് യാഥാർഥ്യമായതെന്ന് എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു.
മൂവാറ്റുപുഴയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഗര വികസനം ദീർഘകാല സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു. ഭരണപരമായ കാലതാമസങ്ങൾ, സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലുകളുടെ ഭാഗമായി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നടന്ന ശ്രമങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.
45.2 കോടിയാണ് നഗരവികസന പദ്ധതിയുടെ മൊത്തം ചെലവ്. കച്ചേരി താഴത്ത് മൂന്നാമത് ഒരു പാലം കൂടി വരുന്നതോടെ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയും, നഗരത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നഗര വികസനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നഗര റോഡിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. സൗന്ദര്യവത്കരണ ജോലികളുടെ ഭാഗമായി ലൈറ്റുകളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഒരുക്കാനുള്ളത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register