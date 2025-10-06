Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightMuvattupuzhachevron_rightപി.​ടി.​എ...
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 1:38 PM IST

    പി.​ടി.​എ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ത്തി​ട്ട മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ൺ യു.​പി സ്കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​ടി.​എ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ത്തി​ട്ട മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ൺ യു.​പി സ്കൂ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ൺ യു.​പി സ്കൂ​ൾ

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യ​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ചം പ​ക​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യ മു​ത്ത​ശ്ശി​യാ​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ൺ യു.​പി സ്കൂ​ൾ 110ന്‍റെ നി​റ​വി​ലേ​ക്ക്. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ​യും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ്കൂ​ളാ​ണി​ത്. ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ നെ​ഹ്​​റു പാ​ർ​ക്ക് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എം.​സി റോ​ഡി​ന്‍റെ ഓ​ര​ത്ത് ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് 2000ത്തി​ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​രെ പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    1915 മേ​യ്​ 20ന്​ ​നെ​ഹ്​​റു പാ​ർ​ക്കി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ 60 സെൻറ് സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ നാ​ല്​ വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളാ​ണ്​ അ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ക​ള​പ്പു​ര​മ​ഠം കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പി.​വി. വ​റി​യ​തും. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ക്ലാ​സ് തു​ട​ങ്ങും മു​മ്പ് ഈ​ശ്വ​ര പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ക്ലാ​സ് ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ രാ​ജാ​വി​നെ സ്തു​തി​ക്കു​ന്ന വ​ഞ്ചീ​ര​മം​ഗ​ള​വും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​റെ​ക്കാ​ലം ബേ​സി​ക് സ്കൂ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ര് അ​ന്ന് ടൗ​ൺ ബേ​സി​ക് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    1962ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ പി.​എ​സ്. ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി 35 സെൻറ് ഭൂ​മി കൂ​ടി പൊ​ന്നും വി​ല​യ്ക്ക് എ​ടു​പ്പി​ച്ച് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി 1963ൽ ​യു.​പി സ്കൂ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ൻ തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു. പു​തി​യ ഷെ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല പ​രി​മി​തി മൂ​ലം ഷി​ഫ്റ്റും പി​ന്നീ​ട് സെ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കി. 1969ൽ 142 ​അ​ടി നീ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​രു നി​ല മ​ന്ദി​രം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി. 80ക​ൾ വ​രെ 2000 ത്തി​ൽ അ​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ​വ​രെ ഇ​വി​ടെ പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും പ​ഠ​ന മി​ക​വും സ്കൂ​ളി​നെ പ്ര​ശ​സ്തി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പി​യി​രു​ന്നു

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ്പു​മാ​വ് ന​ൽ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പെ ഇ​വി​ടെ നി​ർ​ധ​ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും ച​രി​ത്രം. ഉ​ദാ​ര​മ​തി​ക​ളാ​യ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കി​ണ​ർ, വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക്, ടാ​പ്പു​ക​ൾ, കൊ​ടി​മ​രം, ഉ​ദ്യാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ഇ​തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക- ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്തൃ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​ട്ടാ​കെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പി.​ടി.​എ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം സ്​​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​ ത​ന്നെ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ൺ യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്​ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. അ​ന്ന​ത്തെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​മാ​ശ​ങ്ക​ർ സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ചാ​ണ്​ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പി.​ടി.​എ സ​മി​തി​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ക്ലാ​സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​രി​വ​രി​യാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഒ​റ്റ​വ​രി സ​മ്പ്ര​ദാ​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഖ്യാ​തി​യും സ്കൂ​ളി​നു​ണ്ട്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 70ക​ളി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ്ര​താ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 1969ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ തു​റ​ന്നു കെ​ടു​ത്ത ഇ​രു​നി​ല സ്കൂ​ൾ മ​ന്ദി​രം അ​ഞ്ച​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു ശേ​ഷം ന​ഗ​ര​സ​ഭ 30 ല​ക്ഷം ചെ​ല​വി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച​ചു. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    108 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു

    ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഏ​ഴ്​ വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ 108 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. 31 അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 13 ഭി​ന്ന ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പേ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​എ​ത്തി ക്ലാ​സ് എ​ടു​ക്കും. സ്കൂ​ളി​നെ ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ​ന്ന് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ കെ.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​റ്റു അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PTAUP SchoolMuvattupuzha TownErnakulam
    News Summary - Muvattupuzha Town U.P. School, which was established PTA system
    Similar News
    Next Story
    X