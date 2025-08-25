Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Aug 2025 12:49 PM IST
    date_range 25 Aug 2025 12:49 PM IST

    ഇഴച്ചിലിന് അറുതി; മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് വികസനം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നും ദു​രി​ത​ത്തി​നും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ഇഴച്ചിലിന് അറുതി; മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് വികസനം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മു​ണ്ടാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നും ദു​രി​ത​ത്തി​നും ഒ​ടു​വി​ൽ ന​ഗ​ര റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങി​യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ടാ​റി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴ​ത്ത് പാ​ല​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പം റോ​ഡി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട വ​ൻ ഗ​ർ​ത്തം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ്തം​ഭ​ന​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ടു​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ട​ക്കം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ടു​വി​ൽ കു​ഴി അ​ട​യ്ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം സ്തം​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​തൊ​ക്കെ തീ​ർ​ന്ന് റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

    കു​രു​ക്കി​​െന്‍റ റെ​ഡ് സി​ഗ്ന​ൽ

    നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ലു​മാ​സ​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​വ​രെ​ല്ലാം വ​ല​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴ​ത്ത് ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ലം കൂ​ടി അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ സ്ഥി​തി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. ര​ണ്ടു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ഗ​ര​റോ​ഡ് ക​ട​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്നു.

    ബ​സു​ക​ൾ പ​ല​തും ട്രി​പ്പു​ക​ൾ​ത​ന്നെ മു​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഓ​ട്ടോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും കു​രു​ക്ക് വ​ല​ച്ചു. പ​ല​രും കു​രു​ക്ക് ക​ട​ന്നു പോ​കാ​ൻ ചാ​ർ​ജും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ത്ത സ്ഥി​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി.

    എ​ത്ര​കാ​ല​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്...?

    2007ൽ ​ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ അ​ങ്ക​മാ​ലി - ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ എം.​സി റോ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളൂ​ർ​ക്കു​ന്നം മു​ത​ൽ പി.​ഒ ജ​ങ്ങ്ഷ​ൻ വ​രെ ര​ണ്ടു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 2009 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് അ​നു​മ​തി കി​ട്ടി​യ​ത് . 2013 ന​വം​ബ​റി​ൽ സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​പ്പി​ന് ഗ​സ​റ്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ങ്ങി​യ ഒ​ന്ന​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്.

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 30ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​ള്ള ക​മ്പ​നി നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ടു. 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​ർ. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ നെ​ഹ്റു പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പി.​ഒ മു​ത​ൽ വെ​ള്ളൂ​ർ​ക്കു​ന്നം ക​വ​ല വ​രെ എം.​സി റോ​ഡി​ന്റെ 1.85 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം നാ​ലു​വ​രി​പാ​ത​യാ​യാ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 51 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബി.​എം.​ബി.​സി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. ആ​സൂ​ത്ര​ണ​പ്പി​ഴ​വും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ളും, സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ന്ന അ​പാ​ക​ത​ക​ളും , രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചേ​രി തി​രി​വു​മെ​ല്ലാം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ താ​ളം തെ​റ്റി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നി​ടെ പി.​ഒ ക​വ​ല​മു​ത​ൽ വെ​ള്ളൂ​ർ​ക്കു​ന്നം സി​ഗ്ന​ൽ ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം എ​ന്നു​ള്ള​ത് പി.​ഒ ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം വ​രെ​യു​ള്ള 1.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ക്കി ചു​രു​ക്കി. ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യു​ടെ കൂ​ടി ഭാ​ഗ​മാ​യ വെ​ള്ളൂ​ർ​ക്കു​ന്നം സി​ഗ്ന​ൽ മു​ത​ൽ നെ​ഹ്​​റു പാ​ർ​ക്ക് വ​രെ അ​ര​ക്കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ചു​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ല്ല

    റോ​ഡ്​​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​രേ​ക്ക​ർ 72 സെ​ന്‍റാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. 132 പേ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​ടു​വി​ലി​ത് 94 പേ​രി​ലേ​ക്ക് ഒ​തു​ങ്ങി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ടി​ക​ൾ ന​ൽ​കി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നും മ​റ്റു​മാ​യി ഉ​ട​മ​ക​ൾ ത​ന്നെ കൈ​യേ​റി. ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം പാ​ലം മു​ത​ൽ വെ​ള്ളൂ​ർ​ക്കു​ന്നം സി​ഗ്ന​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ പ​ല​ർ​ക്കും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വെ​റു​തെ കി​ട്ടി​യ സ്ഥി​തി​യാ​യി.

    നി​രാ​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ

    അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ഓ​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യാ​യ പി.​ഒ മു​ത​ൽ ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം​വ​രെ ഒ​ന്ന​ര​ക്കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ട​ക കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പോ​യി.

    പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ​കു​തി​യാ​ക്കി. പൊ​ടി​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ച്ചു . ഇ​വി​ടെ മാ​ത്രം അ​മ്പ​തോ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൂ​ട്ടി​യ​ത്.

