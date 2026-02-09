Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​മാ​യി മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ

    മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​മാ​യി മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്തെ മാ​ലി​ന്യം

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ പ​രി​സ​രം മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി. സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ന്‍റെ പ​രി​സ​ര​മാ​കെ കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ വാ​ഹ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ പ​ല​ത​രം മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഇ​വി​ടെ ത​ള്ളി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നു സ​മീ​പം കി​ണ​റും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന പൊ​തു​വേ​ദി​യു​ടെ പി​ന്നി​ൽ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം പ​രാ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

