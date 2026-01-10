Begin typing your search above and press return to search.
    കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു

    കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു
    ലി​ബി​ൻ ബെ​ന്നി

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യെ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. മ​ഞ്ഞ​ള്ളൂ​ർ മ​ട​ക്ക​ത്താ​നം വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര വീ​ട്ടി​ൽ ലി​ബി​ൻ ബെ​ന്നി​യെ​യാ​ണ് (36) കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി വി​യ്യൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​ത്. റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല ക​ള​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം, കു​റു​പ്പം​പ​ടി, കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്, കു​ള​മാ​വ്, ക​ട്ട​പ്പ​ന പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​കം, ക​വ​ർ​ച്ച, മോ​ഷ​ണം, അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റ​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്. 2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ ഐ​രാ​പു​രം കു​റ്റി​പ്പി​ള്ളി വ​രാ​പ്പി​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​ർ എ​ന്ന​യാ​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം ജൂ​വ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും ആ​ക്ടീ​വ സ്ക്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്നും ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്വാ​ഡ് രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​എം. ബൈ​ജു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വാ​ഴ​ക്കു​ളം സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​പി. സി​ദ്ദി​ഖ്, പി.​എ​സ്. ജോ​ജി, അ​സി. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ.​പി. ഷി​നോ​ജ്, ജോ​ബി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    News Summary - Murder suspect charged with Kappa and sent to jail
