Madhyamam
    Muvattupuzha
    date_range 21 Jan 2026 12:51 PM IST
    date_range 21 Jan 2026 12:51 PM IST

    മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 14 കിലോ പിടികൂടി

    ര​ണ്ട് അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 14 കിലോ പിടികൂടി
    സാ​ഗ​ർ മൊ​ല്ല, ദി​ബാ​ക​ർ മ​ണ്ഡ​ൽ

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ൽ വ​ൻ ക​ഞ്ചാ​വ് വേ​ട്ട. വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 14 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി . ര​ണ്ട് അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ റാ​ണി​ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സാ​ഗ​ർ മൊ​ല്ല (26), നാ​ദി​യ സ്വ​ദേ​ശി ദി​ബാ​ക​ർ മ​ണ്ഡ​ൽ (30) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ലാ ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    തൃ​ക്ക​ള​ത്തൂ​ർ പേ​ഴ​യ്ക്കാ​പ്പി​ള്ളി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ്​ ക​ഞ്ചാ​വ്. ജി​ല്ലാ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ഇ​വ​രെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് തൃ​ക്ക​ള​ത്തൂ​ർ പ​ള്ളി​ത്താ​ഴ​ത്ത് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ബം​ഗാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ട്ര​യി​നി​ൽ ആ​ലു​വ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ സം​ഘം അ​വി​ടെ നി​ന്ന് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി തൃ​ക്ക​ള​ത്തൂ​ർ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്. കി​ലോ​ക്ക്​ ആ​യി​രം രൂ​പ​യ്ക്ക് അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ ക​ഞ്ചാ​വ് വാ​ങ്ങി 25000 രൂ​പ​യ്ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​ർ ഇ​ട​യ്ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നു പോ​കു​ന്ന​താ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ന​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്​ സെ​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി ജെ. ​ഉ​മേ​ഷ് കു​മാ​ർ, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​എം. ബൈ​ജു, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബേ​സി​ൽ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​സം ആ​ലു​വ​യി​ൽ 69 ഗ്രാം ​രാ​സ ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി ബി​ലാ​ൽ (21), അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ൽ 19 ഗ്രാം ​രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി കോ​ട്ട​യം ക​ങ്ങ​ഴ സ്വ​ദേ​ശി അ​ന​ന്ദു (26) എ​ന്നി​വ​രെ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സി​ലാ​ണ് രാ​സ​ല​ഹ​രി ക​ട​ത്തി​യ​ത്. മു​ള​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഒ​രു​കി​ലോ​യോ​ളം ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Massive cannabis bust in Muvattupuzha; 14 kg seized
