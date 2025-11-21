Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
    Posted On
    21 Nov 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 11:41 AM IST

    ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷ്ടിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

    ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷ്ടിച്ചയാൾ പിടിയിൽ
    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ

    Listen to this Article

    മൂവാറ്റുപുഴ: മൂവാറ്റുപുഴ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് പാർക്ക്‌ ചെയ്ത ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ സൗത്ത് കളമശ്ശേരി റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജിന് സമീപം വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന തൃക്കാക്കര മോഡൽ എൻജിനീയറിങ് കോളജിന് സമീപം കുമാരനാശാൻ റോഡിൽ കരിമക്കാട് ഉന്നതിയിൽ ഇലവുംകുടി വീട്ടിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ (സെബാട്ടി-40)നെ മൂവാറ്റുപുഴ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ബേസിൽ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടി.

    ഇയാൾക്കെതിരെ കളമശ്ശേരി, പെരുമ്പാവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മോഷണ കേസുകളുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കളമശ്ശേരിയിലെ ഒളിത്താവളത്തിൽനിന്നാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എസ്.ഐമാരായ പി.സി. ജയകുമാർ, ബിനു വർഗീസ്, സീനിയർ സി.പി.ഒമാരായ ബിബിൽ മോഹൻ, നിഷാന്ത് കുമാർ, ഹാരിസ്, രഞ്ജിത് രാജൻ, ശ്രീജു രാജൻ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

