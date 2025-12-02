Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightMuvattupuzhachevron_right‘വോട്ട് ചോദിച്ച്...
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:18 AM IST

    ‘വോട്ട് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വ​േരണ്ട ’എസ് വളവ് ലക്ഷംവീട് നിവാസികൾ വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വോട്ട് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വ​േരണ്ട ’എസ് വളവ് ലക്ഷംവീട് നിവാസികൾ വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു
    cancel
    camera_alt

    വോ​ട്ടു ചോ​ദി​ച്ചു വ​ര​ണ്ട​ന്നു കാ​ണി​ച്ച് ല​ക്ഷംവീ​ട് നി​വാ​സി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച ബോ​ർ​ഡ്

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: എ​സ് വ​ള​വ് ല​ക്ഷം വീ​ട് ന​ഗ​റി​ലെ വീ​ടു​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് വോ​ട്ട് ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി നാ​ട്ടു​കാ​ർ. പാ​യി​പ്ര ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ലെ എ​സ്. വ​ള​വി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള ല​ക്ഷം​വീ​ട് ന​ഗ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് വീ​ടു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് വോ​ട്ട് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.40 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ നി​ർ​മി​ച്ച ല​ക്ഷം വീ​ടു​ക​ൾ ശോ​ച​നീ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ത​ക​ർ​ച്ച ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​വ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​ഗ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വോ​ട്ട് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ന​ഗ​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഫ്ല​ക്സ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    40 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ട് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ താ​മ​സി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​ത്. പ​ല​രും ഭീ​മ​മാ​യ വാ​ട​ക​ക്ക് മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സ​വും മാ​റി. ക​ഴു​ക്കോ​ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന് മേ​ൽ​ക്കൂ​ര നി​ലം പ​തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ്. ഭി​ത്തി​ക​ൾ വി​ണ്ടു​കീ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ശു​ചി​മു​റി​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യും മോ​ശ​മാ​ണ്. ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ഴാ​റാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് മി​ക്ക​വ​യും.

    മൂ​ന്നേ​ക്ക​ർ 10 സെൻറ് സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ഈ ​ന​ഗ​ർ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് നാ​ല് സെൻറ് സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും വേ​റെ വേ​റെ വീ​ടു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​ല​രും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി പോ​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നോ, ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ശോ​ച​നീ​യാ​വ​സ്ഥ മു​ലം ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ​ല​രു​ടെ​യും വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കി ന​ന്നാ​ക്കി​കോ​ളൂ എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ര​യും കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ 25000 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വീ​ടു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പ​ല​രും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​റ്റു വ​രെ വീ​ടി​ന്‍റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വോ​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ച് ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് വ​രേ​ണ്ട എ​ന്ന ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votermuvattupuzhaLakshamveedu
    News Summary - Lakshaveedu residents boycott voting after 'two S-turns' were made here to ask for votes
    Similar News
    Next Story
    X