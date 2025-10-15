Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 12:43 PM IST

    കക്കടാശേരി–കാളിയാർ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം നാളെ

    • 2024 ൽ ​നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ റോ​ഡ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല
    • ക​ക്ക​ടാ​ശേ​രി - കാ​ളി​യാ​ർ റോ​ഡി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം -ഇ​ടു​ക്കി യാ​ത്ര ദൂ​ര​ത്തി​ല്‍ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കു​റ​വ്​
    കക്കടാശേരി–കാളിയാർ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം നാളെ
    ന​വീ​ക​രി​ച്ച ക​ക്ക​ടാ​ശേ​രി - കാ​ളി​യാ​ർ റോ​ഡ്

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ക​ക്ക​ടാ​ശേ​രി - കാ​ളി​യാ​ര്‍ റോ​ഡി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി പി.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. കാ​ല​മ്പൂ​ർ ക​വ​ല​യി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12നാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം. ക​ക്ക​ടാ​ശേ​രി മു​ത​ൽ - മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ മ​ണ്ഡ​ലം അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ ഞാ​റ​ക്കാ​ട് വ​രെ 20. 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 67.91 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന കാ​ല​ത്ത് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം 2022ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. 2024 ൽ ​നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ റോ​ഡ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ക​ക്ക​ടാ​ശ്ശേ​രി​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് റോ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല അ​തി​ര്‍ത്തി​യാ​യ ഞാ​റ​ക്കാ​ട് വ​രെ ഭാ​ഗ​ത്തെ ആ​ദ്യ റീ​ച്ചി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡ​ല്‍ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ലൂ​യി​സ് ബ​ര്‍ഗ​ര്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്‍സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ര്‍വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി എ​ല്‍.​ആ​ൻ​ഡ്. ടി ​ഏ​ജ​ന്‍സി​യാ​ണ് വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി രേ​ഖ​യും എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റും ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി​യ്ക്കാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​മാ​ണ ചു​മ​ത​ല. ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ 6 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ റോ​ഡ‍് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​ടു​ക്കി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​കു​ന്ന ദൂ​രം കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡാ​ണി​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്നും മ​റ്റു റൂ​ട്ടു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ‌ എ​ത്താ​ന്‍ 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും എ​റ​ണാ​കു​ളം -ഇ​ടു​ക്കി യാ​ത്ര ദൂ​ര​ത്തി​ല്‍ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും ദൂ​ര​ക്കു​റ​വ് ഉ​ണ്ടാ​കും. റോ​ഡ‍് ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത വി​ക​സ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​പ​ക​ട​വും പെ​രു​കി.

    നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ല

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി പി.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ക്ക​ടാ​ശേ​രി - കാ​ളി​യാ​ർ റോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ക്കി. ടാ​റി​ങ് അ​ട​ക്കം ജോ​ലി​ക​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ റോ​ഡി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും ബാ​ക്കി​യാ​ണ്. കൊ​ച്ചി - ധ​നു​ഷ്​​കോ​ടി ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ റോ​ഡ് ആ​രം​ഭി​യ്ക്കു​ന്ന ക​ക്ക​ടാ​ശേ​രി ക​വ​ല​യി​ലും തി​ര​ക്കേ​റി​യ പൈ​ങ്ങോ​ട്ട​ർ ക​വ​ല​യി​ലും ജ​ങ്ഷ​ൻ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പൈ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​രി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഐ​ല​ൻ​റ് നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഐ​റി​ഷി​ങും സി​ദ്ധ​ൻ പ​ടി അ​ട​ക്ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡി​ന്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പു​ന്ന​മ​റ്റ​ത്ത് അ​ട​ക്കം ഓ​ട നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ന്നി​ല്ല. വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ളും ബാ​ക്കി​യാ​ണ്.

