Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightMuvattupuzhachevron_rightഒമ്പതര കിലോ...
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 6 March 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 11:11 AM IST

    ഒമ്പതര കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നു ബംഗാൾ സ്വദേശികളെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമ്പതര കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നു ബംഗാൾ സ്വദേശികളെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​തി​ക​ൾ,      പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ഞ്ചാ​വ്

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ : ഒ​മ്പ​ത​ര കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി മൂ​ന്നു പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​മീ​ൻ ഷേ​ഖ് (30 )മ​മ​ൻ ഷേ​ഖ് (25), അ​ബി​ഖു​ൽ ഇ​സ്ലാം (25) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പെ​രു​മ​റ്റ​ത്തു​വെ​ച്ച് കോ​ത​മം​ഗ​ലം എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി. ​സ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ നി​ന്നും കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തേ​ക്ക് ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി മൂ​വ​ർ​സം​ഘം സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​രു​മ​റ്റ​ത്ത് വ​ച്ച് എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പി​ടി​കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ 2 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് വ​ണ്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് പെ​രു​മ​റ്റ​ത്ത് കോ​ത​മം​ഗ​ലം പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് പൊ​ന്ത​ക്കാ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വ​ച്ച ഏ​ഴ​ര കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്കൂ​ട്ട​റും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ​ന്ന് എ​ക്സൈ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് നി​ര​വ​ധി നാ​ട്ടു​കാ​രും സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ടി​ച്ചു കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsganjaArrestBengal natives
    News Summary - Excise team arrests three Bengal natives with nine and a half kilos of ganja
    Similar News
    Next Story
    X