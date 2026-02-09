Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
    Muvattupuzha
    Posted On
    9 Feb 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 10:34 AM IST

    ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​വ​ർ​ന്നു

    ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​വ​ർ​ന്നു
    വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​വ​ർ​ന്ന പോകുന്ന

    മോ​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: പ​ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ​ക​യ​റി ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​വ​ർ​ന്നു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി മി​ൽ​മ​ക്ക് സ​മീ​പം പ​റ​മ്പാ​ട്ട് ചി​ന്ന​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് സി​ലി​ണ്ട​ർ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു ന​ട​ന്നു ക​യ​റി ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ശേ​ഷം ചു​മ​ലി​ൽ ചു​മ​ന്ന് ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​തം വീ​ട്ടു​ട​മ പൊ​ലീ​സി​ന്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​റി​യാ​വു​ന്ന പോ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​തും സി​ലി​ണ്ട​ർ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തു​മെ​ന്ന് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലെ മു​റ്റ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കി​ണ​റി​ന്‍റെ ക​പ്പി, ബ​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ​ണം പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​വി​ധ​ത്തി​ൽ മോ​ഷ​ണം പ​തി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

