Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightMuvattupuzhachevron_rightകുറ്റകൃത്യങ്ങൾ...
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:35 PM IST

    കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്നു; നഗരത്തിൽ നിരീക്ഷണ കാമറകൾ പ്രവർത്തനരഹിതം

    text_fields
    bookmark_border
    കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്നു; നഗരത്തിൽ നിരീക്ഷണ കാമറകൾ പ്രവർത്തനരഹിതം
    cancel

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ പെ​രു​കു​മ്പോ​ഴും നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​തം. സ​മീ​പ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലെ കാ​മ​റ​ക​ൾ ക​ണ്ണ​ട​ച്ചി​ട്ട് എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും പെ​രു​കി​യ​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് ഏ​റെ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് 32 കാ​മ​റ​ക​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്നു ത​ന്നെ എ​ല്ലാം നി​ശ്ച​ല​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ അ​ട​ക്കം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മെ​ന്ന് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പി.​ഒ ജ​ങ്ഷ​ൻ, ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം, വെ​ള്ളൂ​ർ​ക്കു​ന്നം, വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി, കീ​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി, നെ​ഹ്റു​പാ​ർ​ക്ക്, ഇ. ​ഇ.​സി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡ്, സ്റ്റേ​ഡി​യം, ആ​ശ്ര​മം ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ വെ​ച്ച​ത്.

    മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മെ മോ​ഷ​ണ​വും അ​ക്ര​മ​വും ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​വും ഒ​ക്കെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പൊ​ലീ​സി​ന​ട​ക്കം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ യൂ​നി​റ്റും സ്ഥാ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ കാ​മ​റ​ക​ൾ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി. പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    പി​ന്നീ​ട് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് എ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി ഇ​ത് ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ന​ഗ​ര റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കാ​മ​റ​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പൊ​ലീ​സും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsmuvattupuzhaSurveillance camerasKerala
    News Summary - city surveillance cameras not working
    Similar News
    Next Story
    X