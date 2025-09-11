Begin typing your search above and press return to search.
    അധികൃതർക്ക് പണമില്ല, സമയവും; പാലത്തിലെ കുഴികളടച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ

    ല​താ പാ​ല​ത്തി​ൽ കു​ഴിയ​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ല​താ പാ​ല​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട വ​ൻ കു​ഴി​ക​ൾ അ​ട​ച്ച് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും കു​രു​ക്കും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ - തൊ​ടു​പു​ഴ റോ​ഡി​ലെ പാ​ല​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട കു​ഴി​ക​ൾ ദു​രി​തം വി​ത​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് നാ​ളു​ക​ളാ​യി.

    റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ല​താ, ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട കു​ഴി​ക​ൾ ദു​രി​ത​മാ​യ​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​രും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ല്ല. കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​റ​യെ കു​ഴി​ക​ളാ​ണ്. ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ് പാ​ല​ത്തി​ലെ വ​ൻ കു​ഴി​യി​ൽ തെ​ങ്ങ് ന​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ വ​കു​പ്പ്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി കു​ഴി അ​ട​ച്ചു. ഇ​തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​ണ്​ വീ​ണ്ടും വ​ലി​യ കു​ഴി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ക്കം ആ​രും പ​രാ​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം കു​റ​ച്ച്​ നേ​രം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചാ​ണ്​ വി.​ജി. വേ​ണു, ദി​ലീ​പ് സ​ത്യ, സ​ജി, അ​ലി സാ​ലി​ഹ് തു​ട​ങ്ങി ഇ​രു​പ​തോ​ളം ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ​ചേ​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മ​ഗ്ര​ഹി​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച്​​ കു​ഴി​ക​ൾ അ​ട​ച്ച​ത്. ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴ​ത്തു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ലും നി​റ​യെ കു​ഴി​ക​ളാ​ണ്.

    കു​ഴി​യോ​ട് കു​ഴി, റോ​ഡെ​ല്ലാം കു​ള​മാ​യി

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ക​ർ​ന്ന്​ ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യി. മൂ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​ക​ളും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യും ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ടൗ​ണി​ൽ എം.​സി റോ​ഡ് ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം മു​ത​ൽ പി.​ഒ വ​രെ ന​ഗ​ര റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് ഒ​ഴി​ച്ചു​ള്ള എം.​സി റോ​ഡ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യും അ​ട​ക്കം കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു വി​ടു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ക​ർ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ക്കു​മ്പോ​ൾ പേ​രി​ന്​ ഓ​ട്ട​യ​ട​ക്ക​ൽ ന​ട​ക്കും, അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ വീ​ണ്ടും കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടും.

    വെ​ള്ളൂ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത ത​ക​ർ​ന്ന്​ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​​ൺ​വേ റോ​ഡി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് അ​ട​ക്കം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. കാ​വു​പ​ടി റോ​ഡി​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ​യും ഭി​ന്ന​മ​ല്ല. റോ​ഡി​ന്‍റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് എ​തി​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ വാ​ഴ ന​ട​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി മ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ തെ​ങ്ങ് ന​ട്ട്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നി​ട്ടും കു​ഴി​ക​ൾ അ​ട​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. ന​ഗ​ര​സ​ഭ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്. 28 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​യും മു​ഴു​വ​ൻ റോ​ഡു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:muvattupuzhaRoad PotholesErnakulamLatest News
