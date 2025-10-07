Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
    date_range 7 Oct 2025 10:39 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 10:39 AM IST

    വാക്​തർക്കം കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചു; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

    വാക്​തർക്കം കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചു; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
    ജോ​ജൊ

    Listen to this Article

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ക​ല്ലൂ​ർ​ക്കാ​ട് പ​ത്ത​കു​ത്തി​യി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം ക​ത്തി​ക്കു​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. പ​ത്ത​കു​ത്തി ചൂ​ര​ക്കാ​ട്ടി​ൽ സു​മേ​ഷി​നാ​ണ് (42) ക​ത്തി കൊ​ണ്ടു​ള്ള കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. കൈ​യ്യി​ൽ കു​ത്തേ​റ്റ സു​മേ​ഷി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. 12 തു​ന്ന​ലു​ക​ളു​ണ്ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സു​ഹൃ​ത്താ​യ വ​ഴി​യാ​ഞ്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി ജോ​ജോ​യെ (45) പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്​ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ര​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ട​യ്ക്ക് ജോ​ജോ സു​മേ​ഷു​മാ​യി പി​ണ​ങ്ങി ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു പി​ന്മാ​റി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​രു​വ​രും നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും ജോ​ജോ ക​യ്യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സു​മേ​ഷി​നെ കു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

