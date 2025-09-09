Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightMuvattupuzhachevron_rightഗവ. ടി.ടി.ഐ സ്കൂളിൽ...
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:55 AM IST

    ഗവ. ടി.ടി.ഐ സ്കൂളിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധ അഴിഞ്ഞാട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    വ​യ​റി​ങ്ങു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ന​ശി​പ്പി​ച്ചു; 30,000 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം
    ഗവ. ടി.ടി.ഐ സ്കൂളിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധ അഴിഞ്ഞാട്ടം
    cancel
    camera_alt

    ഗ​വ. ടി. ​ടി. ഐ ​സ്കൂ​ളി​ലെ വ​യ​റി​ങ്ങു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത്​ ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ ഗ​വ. ടി.​ടി.​ഐ സ്കൂ​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ട്ടം. വ​യ​റി​ങ്ങു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സാ​മൂ​ഹ്യ വി​രു​ദ്ധ​ർ വ്യാ​പ​ക നാ​ശം വ​രു​ത്തി​യ​ത്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വ​യ​റു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​മ്പു​ക​മ്പി​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ മു​റ്റ​ത്തെ ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ശു​ചി മു​റി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വാ​ഴ​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം വാ​ഴ​ക്കു​ല​ക​ൾ വെ​ട്ടി എ​റി​ഞ്ഞു. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വ​യ​റു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ എ​ൽ.​പി, യു.​പി, ന​ഴ്‌​സ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം താ​റു​മാ​റാ​യി. ഫ്യൂ​സു​ക​ൾ ഊ​രി മാ​റ്റി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ടി.​ടി.​ഐ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​യ​റു​ക​ൾ ആ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 30000 രൂ​പ​യു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശു​ചി​മു​റി​യു​ടെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ത്തു. സ്കൂ​ളി​ൽ അ​സം​ബ്ലി​ക്ക്​ മൈ​ക്ക് സെ​റ്റും ബോ​ക്സും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ വെ​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ല​ഗു​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പി.​എ​സ്. ഷി​യാ​സ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സ​ത്ര​ക്കു​ന്നി​ലാ​ണ് ഗ​വ. ടി.​ടി.​ഐ. വി​ജ​ന​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലു​ക​ളും ഗേ​റ്റു​ക​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ​ല്ല നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​മ്പും സ്കൂ​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ ക്രൂ​ര​ത അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:government schoolGovernment of KeralaAnti-social Violence
    News Summary - Anti-social behavior at Govt. TTI School
    Similar News
    Next Story
    X