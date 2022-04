15 ലക്ഷം അനുവദിച്ചിട്ട് വർഷം പിന്നിട്ടു; ഒന്നാം മൈല്‍ -കാരമോളേല്‍ റോഡ് നിർമാണം വൈകുന്നു

cancel camera_alt ഒ​ന്നാം​മൈ​ല്‍-​കാ​ര​മോ​ളേ​ല്‍ റോ​ഡ് ത​ക​ര്‍ന്ന​നി​ല​യി​ല്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ (എറണാകുളം): 15 ല​ക്ഷം ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടും റോ​ഡ് നി​ര്‍മാ​ണം വൈ​കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. പാ​യി​പ്ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ര്‍ഡി​ലെ ഒ​ന്നാം മൈ​ല്‍-​കാ​ര​മോ​ളേ​ല്‍ റോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് വൈ​കു​ന്ന​ത്.

ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് എം.​എ​ല്‍.​എ ആ​യി​രു​ന്ന എ​ല്‍ദോ എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന്റെ ആ​സ്തി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ല്‍നി​ന്ന് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം വ​ന്ന​തോ​ടെ റോ​ഡ് നി​ര്‍മാ​ണം നി​ല​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

പു​തു​പ്പാ​ടി-​ഇ​രു​മ​ല​പ്പ​ടി റോ​ഡി​ലെ ഒ​ന്നാം​മൈ​ലി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ട്ടാ​യം-​മു​ള​വൂ​ര്‍ പി.​ഒ ജ​ങ്ഷ​ന്‍ റോ​ഡി​ലെ വ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ സി​റ്റി​യി​ല്‍ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ടാ​ര്‍ചെ​യ്ത റോ​ഡ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ത​ക​ര്‍ന്ന് കാ​ല്‍ന​ട​പോ​ലും ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ണ്.

വേ​ന​ല്‍മ​ഴ പെ​യ്ത​തോ​ടെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും ച​ളി​യും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഓ​ട്ടം വി​ളി​ച്ചാ​ല്‍ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ള്‍ വ​രാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. മ​റ്റ് റോ​ഡു​ക​ളെ​ല്ലാം ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടും നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാം​മൈ​ല്‍-​കാ​ര​മോ​ളേ​ല്‍ റോ​ഡി​നോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രും വാ​ര്‍ഡ് മെം​ബ​റും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

15 lakh has been allotted for the past one year; Construction of the first mile-caromole road is delayed