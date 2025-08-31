Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:54 AM IST

    ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച്​ 10 പേർക്ക് പരിക്ക്

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ-​കാ​ക്ക​നാ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​രയോട്ട​ം അ​പ​ക​ടം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​
    ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച്​ 10 പേർക്ക് പരിക്ക്
     മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ മു​ട​വൂ​ർ ത​വ​ളക്കവ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി- സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ  

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ-​കാ​ക്ക​നാ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ മു​ട​വൂ​ർ ത​വ​ള ക​വ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം ബ​സു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് 10 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി ബ​സും എ​തി​രെ വ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​മാ​ണ്​ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ട്​ പേ​ർ​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ലെ എ​ട്ട്​ പേ​ർ​ക്കു​മാ​ണ്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ബ​സു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം ത​ക​ർ​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ആ​രു​ടെ​യും പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മ​ല്ല. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട ഗ​താ​ഗ​തം പൊ​ലീ​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി പു​ന:​സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ-​കാ​ക്ക​നാ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത വേ​ഗ​വും മ​ത്സ​ര ഓ​ട്ട​വും പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​പ​ക​ടം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റൂ​ട്ടി​ൽ വേ​ഗ നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് അ​പ​ക​ടം പ​തി​വാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം. റോ​ഡി​ന്​ വീ​തി​യും കു​റ​വാ​ണ്. അ​മി​ത വേ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്ത്​ വ​ന്നു. മു​മ്പ്​ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ഓ​ടി​ച്ച്​ അ​പ​ക​ടം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ബ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ചൂ​ടു​ള്ള ക​ട്ട​ൻ ചാ​യ കു​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

