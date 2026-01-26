Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Jan 2026 10:48 AM IST
    date_range 26 Jan 2026 10:48 AM IST

    മാലിപ്പാറയിലും കാട്ടുകൊമ്പൻമാരെത്തി

    മാലിപ്പാറയിലും കാട്ടുകൊമ്പൻമാരെത്തി
    സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​മി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ന​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് (മു​റി​വാ​ല​ൻ കൊ​മ്പ​ൻ)

    Listen to this Article

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: പി​ണ്ടി​മ​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​ലി​പ്പാ​റ​യി​ൽ കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ​മാ​രെ​ത്തി. മാ​ലി​പ്പാ​റ പ​ള്ളി​ക്ക​വ​ല​യി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ട് കൊ​മ്പ​ൻ​മാ​രാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ പു​ല​ർ​ച്ചെ എ​ത്തി​യ​ത്. സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ് കോ​ൺ​വെ​ന്‍റി​ന്‍റെ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ക​യ​റി​യ ആ​ന​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന ഗെ​യി​റ്റും ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. കോ​ൺ​വ​ന്‍റ്​ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ക​യ്യാ​ല​ക​ളും കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. കോ​ൺ​വെ​ന്‍റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​മി​ൽ ക​യ​റി​യ ആ​ന​ക​ൾ കൃ​ഷി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ഗെ​യി​റ്റ് ത​ക​ർ​ത്തു പു​റ​ത്ത് ക​ട​ന്നു. റോ​ഡും മ​റി​ക​ട​ന്ന് വി​വി​ധ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ന​ക​ൾ തി​രി​കെ അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം അ​ക​ലെ​യു​ള്ള കോ​ട്ട​പ്പാ​റ പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വാ​വേ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് വി​വി​ധ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ന​ക​ൾ മാ​ലി​പ്പാ​റ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു.

    ആ​ൻ​റ​റ​ണി ജോ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​ന​ശ​ല്യം ഉ​ണ്ടാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പി​ണ്ടി​മ​ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. ജോ​ർ​ജ്, വാ​ർ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്രി​ൻ​സ് ജോ​ൺ, ഷൈ​നി ജി​ൻ​സ്, മാ​ലി​പ്പാ​റ സെ​ന്റ് മേ​രി​സ് പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ ജോ​സ് കൂ​നാ​നി​ക്ക​ൽ, മ​ദ​ർ സു​പ്പീ​രി​യ​ർ സി​സ്റ്റ​ർ ആ​ൻ മേ​രി, പ്രൊ​വി​ൻ​ഷ്യ​ൽ സു​പ്പീ​രി​യ​ർ സി​സ്റ്റ​ർ മെ​റീ​ന, സി​സ്റ്റ​ർ സോ​ഫി, മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എം. ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ വി.​ആ​ർ. ബി​ജു, ജി​മ്മി സ്ക​റി​യ, മേ​ക്ക​പ്പാ​ല ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ബീ​റ്റ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​എം. അ​ന​സ്, കെ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:newsArrivedwild elaphant
    News Summary - Wild elephant have arrived in Malipara too
