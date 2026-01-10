Begin typing your search above and press return to search.
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:24 AM IST

    വാവേലിയിൽ വീടിനുനേരെ കാട്ടാനയാക്രമണം

    വാവേലിയിൽ വീടിനുനേരെ കാട്ടാനയാക്രമണം
    കാ​ട്ടാ​ന അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന അ​നീ​ഷി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ൽ ചി​ല്ലു​ക​ൾ

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കോ​ട്ട​പ്പ​ടി വാ​വേ​ലി​യി​ൽ വീ​ടി​ന് നേ​രെ കാ​ട്ട​ന​യാ​ക്ര​മ​ണം. കു​ള​പ്പു​റം അ​നീ​ഷി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​നാ​ല​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​നെ അ​ഞ്ച് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം വാ​വേ​ലി​യി​ൽ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ആ​റോ​ളം ആ​ന​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ൽ ഒ​രാ​ന​യാ​ണ് അ​നീ​ഷി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ൽ ചി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. അ​നീ​ഷി​ന്‍റെ മാ​താ​വ് ഓ​മ​ന മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സ​മ​യം വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച കൃ​ഷി​ക​ളും ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ട്ര​ഞ്ച് നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:elephantWild Animal AttackElephant Attacks
    News Summary - Wild elephant attacks house in Waveli
