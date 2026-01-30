Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:41 AM IST

    അക്രമകാരിയായ പിടിയാനയെ പിടികൂടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം

    അക്രമകാരിയായ പിടിയാനയെ പിടികൂടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം
    ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച കാ​ട്ടാ​ന

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ക​ണ്ണ​ക്ക​ട, കു​ര്‍ബാ​ന​പ്പാ​റ, കൈ​ത​പ്പാ​റ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ല​സു​ന്ന അ​ക്ര​മ​കാ​രി​യാ​യ പി​ടി​യാ​ന​യെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്തം. പ​ക​ല്‍സ​മ​യ​ത്തും ആ​ന ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ചു​റ്റി​ത്തി​രി​യു​ക​യും വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ കാ​ര്‍ഷി​ക വി​ള​ക​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​യാ​യ ആ​ന പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഉ​റ​ക്കം കെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    പാ​റ​ക്കാ​ലി​ല്‍ മോ​ണ്‍സി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്താ​ണ് ആ​ന പ​ല​പ്പോ​ഴും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ന​യെ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ആ​ദ്യം മു​ത​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കോ​ട​നാ​ട് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ആ​ര്‍. അ​ദീ​ഷ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ന​യെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ട് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​റും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി ചീ​ഫ് വൈ​ല്‍ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ര്‍ഡ​ന് ഉ​ട​ന​ടി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക് ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി. അ​തു​വ​രെ രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ന​പാ​ല​ക​രെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്കും. ആ​ന ആ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​റു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍.

    TAGS:elephantnewsviolent
    News Summary - There is a strong demand to catch the violent captive elephant.
