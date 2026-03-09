Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKothamangalamchevron_rightകാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം...
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 9 March 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 10:48 AM IST

    കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം വീ​ട് ത​ക​ർ​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം വീ​ട് ത​ക​ർ​ത്തു
    cancel

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കു​ട്ട​മ്പു​ഴ പി​ണ​വൂ​ര്‍കു​ടി ഉ​ന്ന​തി​യി​ല്‍ വീ​ടി​ന് നേ​രെ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം. ആ​ന​ന്ദം​കു​ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ശാ​ന്ത സു​കു​മാ​ര​ന്റെ വീ​ടാ​ണ് ആ​ന​കൂ​ട്ടം ത​ക​ര്‍ത്ത​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ര്‍ദ്ധ​രാ​ത്രി​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം. സം​ഭ​വ സ​മ​യ​ത്ത് ശാ​ന്ത​യും സു​കു​മാ​ര​നും വീ​ട്ടി​ല്‍ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ആ​ന​യെ പേ​ടി​ച്ച് രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ഏ​റു​മാ​ടം പോ​ലെ വെ​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ​തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് വീ​ട് ത​ക​ര്‍ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും വീ​ട്ടു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:elephantwild elaphants
    News Summary - The wild elaphant destroyed the house.
    Similar News
    Next Story
    X