ഭൂതത്താൻകെട്ട് ബാരേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ നേരത്തെ അടച്ചു; വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ കൃഷി നശിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ത​മം​ഗ​ലം: മ​ഴ മാ​റി​നി​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി ക​നാ​ലി​ൽ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ഭൂ​ത​ത്താ​ൻ​കെ​ട്ട് ബാ​രേ​ജി​ന്‍റെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ അ​ട​ച്ച് പെ​രി​യാ​റി​ൽ വെ​ള്ളം സം​ഭ​രി​ച്ച​തോ​ടെ വൃ​ഷ്ടി​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കൃ​ഷി​ക​ൾ ന​ശി​ച്ചു. കീ​രം​പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​ല​മ​റ്റം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​മ്പ​തോ​ളം ഏ​ക്ക​റി​ലെ കൃ​ഷി​യാ​ണ് ന​ശി​ച്ച​ത്. പ​തി​വി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ജ​ല​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ​ത​ന്നെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ അ​ട​ച്ച​ത്. സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ വൃ​ഷ്ടി​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബാ​രേ​ജ് തു​റ​ക്കു​ന്ന ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കു​ക പ​തി​വാ​ണ്. പെ​രി​യാ​റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കൂ​രു​കു​ളം, ചീ​ക്കോ​ട്, ഇ​ഞ്ച​ത്തൊ​ട്ടി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ അ​മ്പ​തോ​ളം ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് നെ​ല്ല്, കൂ​ർ​ക്ക തു​ട​ങ്ങി ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല വി​ള​ക​ൾ കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ലം മാ​റി ക​നാ​ലു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ ബാ​രേ​ജി​ൽ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ താ​ഴ്ത്തി വെ​ള്ളം പി​ടി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. മ​ഴ മാ​റി​നി​ന്ന​തോ​ടെ വി​വി​ധ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ​മ്പി​ങ്​ നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വെ​ള്ളം പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. Show Full Article

The shutters of the Bhoothankett barrage were closed early; Agriculture in the catchment area has been destroyed