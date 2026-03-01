Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kothamangalam
    1 March 2026 11:04 AM IST
    1 March 2026 11:04 AM IST

    ലിങ്ക് റോഡ് ഇടിഞ്ഞ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു

    ലിങ്ക് റോഡ് ഇടിഞ്ഞ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു
    ലി​ങ്ക് റോ​ഡ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ് ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം:​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ലി​ങ്ക് റോ​ഡ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ് ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ. എ.​എം റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന്കെ .​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​കൂ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഓ​ഫി​സ് വ​ഴി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന ലി​ങ്ക് റോ​ഡി​ൻ്റെ അ​വ​സാ​ന ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ലു​ങ്കി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ടി​ച്ചി​ൽ.

    ക​ലു​ങ്കി​ൻ്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി​യും ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ടാ​റി​ങ്ങി​ൻ്റെ അ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ണ്ണ് ഓ​ലി​ച്ചു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​രി​ക് ചേ​ർ​ത്താ​ൽ കു​ഴി​യി​ലോ തോ​ട്ടി​ലോ പ​തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    റോ​ഡ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ് ഒ​രാ​ഴ്‌​ച പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ഇ​ഷ്‌​ടി​ക വ​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ അ​പ​ക​ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

