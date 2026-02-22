Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kothamangalam
    Posted On
    22 Feb 2026 10:58 AM IST
    Updated On
    22 Feb 2026 10:58 AM IST

    കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം പോ​ത്തി​നെ ച​വി​ട്ടി​ക്കൊ​ന്നു

    വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​ക​ളും കൃ​ഷിയും​ നശിപ്പിക്കുന്നു
    കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം പോ​ത്തി​നെ ച​വി​ട്ടി​ക്കൊ​ന്നു
    കാ​ട്ടാ​ന അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ച​ത്ത പോ​ത്ത്

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കോ​ട്ട​പ്പ​ടി പി​ണ്ടി​മ​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ വെ​റ്റി​ല​പ്പാ​റ​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു പോ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യി.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. തു​ടു​മ്മേ​ൽ ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സ് വ​ള​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് പോ​ത്തു​ക​ൾ ഒ​ന്നി​നെ​യാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം അ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പോ​ത്തു​ക​ളെ​യാ​ണ് അ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ആ​ന​ക​ളു​ടെ പ​രാ​ക്ര​മം ക​ണ്ട് ര​ണ്ട് പോ​ത്തു​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ട്ടാ​ന​ക്കു​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​ല​ർ​ച്ച​യും പോ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ക​ര​ച്ചി​ലും കേ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഭ​യം കാ​ര​ണം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല.

    പു​ല​ര്‍ച്ച തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ ബെ​ന്നി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ് പോ​ത്തി​നെ ച​ത്ത​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ട​ത്.

    ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​ചാ​ടി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. വെ​റ്റി​ന​റി സ​ര്‍ജ​ന്‍ പോ​ത്തി​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റു​മോ​ര്‍ട്ടം ന​ട​ത്തി. ര​ണ്ട​ര വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു പോ​ത്ത്. വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ആ​ന​ക​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് പ്ര​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​ക​ളും കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വാ​ഴ, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, അ​ട​യ്ക്ക ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള കൃ​ഷി​ക​ൾ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന് മു​മ്പും കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം വ​ള​ർ​ത്ത് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​ഞ്ചാ​ര മാ​ര്‍ഗ​മാ​യ കോ​ത​മം​ഗ​ലം-​വെ​റ്റി​ല​പ്പാ​റ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ സ​ന്ധ്യ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നാ​വാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. ഏ​തു​സ​മ​യ​ത്തും കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം റോ​ഡി​ലെ​ത്താം എ​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥി​തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ഒ​രു ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ന്‍ ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ മു​മ്പി​ല്‍നി​ന്ന് ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ട് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ട്ര​ഞ്ച് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    BuffaloWild Animalstrampled
    The herd of wild animals trampled the buffalo.
