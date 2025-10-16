Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:57 PM IST

    കാട്ടാനയെക്കണ്ട് ഭയന്ന് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു; യാത്രക്കാരന് പരിക്ക്

    കാട്ടാനയെക്കണ്ട് ഭയന്ന് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു; യാത്രക്കാരന് പരിക്ക്
    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കോ​ട്ട​പ്പ​ടി വാ​വേ​ലി​യി​ൽ രാ​ത്രി റോ​ഡി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​യെ ക​ണ്ട് ഭ​യ​ന്ന് ബൈ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് പ​രി​ക്ക്. മു​ട്ട​ത്തു​പാ​റ ത​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ൽ സി​ജോ ശി​വ​നാ​ണ്​​ (അ​പ്പു-40) പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. കു​ള​ങ്ങാ​ട്ടു​കു​ഴി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ ക​ളി​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വാ​വേ​ലി-​വേ​ട്ടാ​മ്പാ​റ റോ​ഡി​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​തി​വ് ശ​ല്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ മു​റി​വാ​ല​ൻ കൊ​മ്പ​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ ഇ​യാ​ൾ പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​എ​തി​രെ വ​ന്ന കാ​റി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ന റോ​ഡ് കു​റു​കെ ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ന​യെ ക​ണ്ട് കാ​ർ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ർ​ത്തി. പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ്രേ​ക്കി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ബൈ​ക്ക് മ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ബൈ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ന തി​രി​യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് അ​പ്പു തി​രി​ഞ്ഞോ​ടി. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ​ന​പാ​ല​ക​രെ​ത്തി ആ​ന​യെ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു തു​ര​ത്തി. വീ​ഴ്‌​ച​യി​ൽ അ​പ്പു​വി​ന്‍റെ കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക് പ​റ്റി. ബൈ​ക്കി​ന് കേ​ടു​പാ​ട​ള സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

