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    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 11:01 AM IST

    ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്ലൂ സോൺ നഗരമാകാൻ കോതമംഗലം

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    പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്
    ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്ലൂ സോൺ നഗരമാകാൻ കോതമംഗലം
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    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ലോ​ക​ത്ത് പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘാ​യു​സോ​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ്ലൂ ​സോ​ണു​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ കോ​ത​മം​ഗ​ലം മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഷി​ബു തെ​ക്കും​പു​റം എം.​എ​ൽ.​എ. ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​ക്കി​നാ​വ, ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ സ​ർ​ദീ​നി​യ, കോ​സ്റ്റാ​റി​ക്ക​യി​ലെ നി​ക്കോ​യ, ഗ്രീ​സി​ലെ ഇ​ക്കാ​രി​യ, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ലോ​മ ലി​ൻ​ഡ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ബ്ലൂ ​സോ​ണു​ക​ൾ. നൂ​റു​വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം താ​ര​ത​മ്യേ​ന കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം, കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ബ്ലൂ ​സോ​ൺ ആ​ശ​യം കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ലോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഭാ​നു​മ​തി രാ​ജു, കോ​ത​മം​ഗ​ലം ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി മാ​ത്യു, സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ സി​സ്റ്റ​ർ ജോ​സ്മി​ൻ, ഡോ. ​ബേ​ബി മാ​ത്യു അ​റ​മ്പം​കു​ടി, ഇ.​വി.​എം ഹോ​ട്ട​ൽ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജെ​യിം​സ് മാ​ത്യു, ആ​ന്റോ ഉ​ണ്ണു​പ്പാ​ട്ട്, പാം ​കെ​യ​ർ സീ​നി​യ​ർ ലി​വി​ങ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബാ​ബു ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​തു​ല്യ സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:developmentkothamangalamKerala
    News Summary - Kothamangalam to become India's first Blue Zone city
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