Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKothamangalamchevron_rightകോതമംഗലം...
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:36 AM IST

    കോതമംഗലം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് ടെർമിനൽ ഇന്ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കോതമംഗലം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് ടെർമിനൽ ഇന്ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: 2.34 കോ​ടി എം.​എ​ൽ.​എ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച കോ​ത​മം​ഗ​ലം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ആ​ധു​നി​ക ബ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    പു​തി​യ ബ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​നാ​യു​ള്ള ഇ​രു​നി​ല മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച വെ​യ്​​റ്റി​ങ്​ റൂ​മും സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ മു​റി, അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം​ മു​റി, ഫീ​ഡി​ങ് റൂം ​എ​ന്നി​വ​യും ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​ഫി​സ്, മി​നി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ൾ, ടി​ക്ക​റ്റ് കാ​ഷ് കൗ​ണ്ട​ർ, സ്റ്റോ​ർ, ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്‌ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി സ​മ​യ ക്ര​മ​വും മ​റ്റ് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ഡി​സ്​​പ്ലേ​യും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​രേ സ​മ​യം എ​ട്ടു ബ​സു​ക​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള റൂ​ഫും ടെ​ർ​മി​ന​ലി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ്‌ ഗ്രേ​റ്റ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം ആ​ൻ​ഡ് ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ്‌ ഈ​സ്റ്റ്‌ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, ശ്രീ​ധ​രീ​യം എ​ന്നീ ക്ല​ബു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ന്‍റ​ണി ജോ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:InagruationKSRTC bus terminalErnakulam
    News Summary - kothamangalam ksrtc bus terminal inauguration
    Similar News
    Next Story
    X