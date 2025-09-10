Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 1:41 PM IST

    പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷനെ ആക്രമിച്ച അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

    പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷനെ ആക്രമിച്ച അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ
    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കീ​ര​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജി​ജോ ആ​ന്‍റ​ണി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. കീ​രം​പാ​റ കൊ​ണ്ടി​മ​റ്റം പാ​ല​മ​റ്റ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മേ​ക്ക​പ്പാ​ല പ്ലാ​ച്ചേ​രി അ​ജി​ത്ത് (32), കീ​രം​പാ​റ പു​ന്നേ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്ലാ​ങ്കു​ടി അ​മ​ൽ (32), പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ സ​ജ്ജ​യ് (20), പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ല​ക്സ് ആ​ന്‍റ​ണി (28), അ​ശ​മ​ന്നൂ​ർ പ​യ്യാ​ൽ കോ​ല​ക്കാ​ട​ൻ ജി​ഷ്ണു (28) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പു​ന്നേ​ക്കാ​ട് ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ഘാ​ട​ക​രെ പ്ര​തി​ക​ൾ ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധ​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടേ​കാ​ലോ​ടെ കോ​ത​മം​ഗ​ലം ധ​ർ​മ്മ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ർ​ദ​നം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ജി​ജോ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. അ​ജി​ത്ത് വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 13 കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. അ​മ​ൽ സ​ജി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളും, ജി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ നാ​ല് കേ​സു​ണ്ട്.

    TAGS:Crime NewskothamangalamArrest
    News Summary - Five arrested for attacking Panchayat Standing Committee chairman
