Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKothamangalamchevron_rightനിരന്തര ശല്യക്കാരനായി...
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:17 AM IST

    നിരന്തര ശല്യക്കാരനായി മുറിവാലൻ കൊമ്പൻ; പിടികൂടണമെന്ന്​ ജനം

    text_fields
    bookmark_border
    നിരന്തര ശല്യക്കാരനായി മുറിവാലൻ കൊമ്പൻ; പിടികൂടണമെന്ന്​ ജനം
    cancel
    camera_alt

    കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച മു​റി​വാ​ല​ൻ കൊ​മ്പ​ൻ

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കോ​ട്ട​പ്പ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​ര ശ​ല്യ​ക്കാ​രാ​നാ​യി മാ​റി​യ മു​റി​വാ​ല​ൻ കൊ​മ്പ​നെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ൽ ഭീ​തി വി​ത​ച്ച് രാ​വും പ​ക​ലും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടു കൊ​മ്പ​നെ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി ​െവ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ്ലാ​മു​ടി, കൂ​വ​ക്ക​ണ്ടം, ചീ​നി​ക്കു​ഴി, വ​ട​ക്കും​ഭാ​ഗം, വാ​വേ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി എ​ത്തു​ന്ന മു​റി​വാ​ല​ൻ കൊ​മ്പാ​ൻ എ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​യാ​ണ്. പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചാ​ൽ​പ്പോ​ലും ഈ ​ആ​ന പി​ന്തി​രി​യാ​ത്ത​ത്​ നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും വ​ന​പാ​ല​ക​രെ​യും കു​ഴ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മു​മ്പ് പ്ലാ​മു​ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം വ​രെ ആ​ന​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ചീ​നി​ക്കു​ഴി ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​നോ​ജി​ന്‍റെ റ​മ്പൂ​ട്ടാ​ൻ- കൈ​ത​ച്ച​ക്ക കൃ​ഷി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ആ​ന​ക​ൾ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൂ​റ്റ​ൻ പ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചി​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ സ​മ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ElephantThreateningkothamangalamKerala Forest and Wildlife Department
    News Summary - Elephant Threatening in Kothamangalam
    Similar News
    Next Story
    X