Madhyamam
    Kothamangalam
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 12:23 PM IST

    പട്ടാപ്പകൽ മോഷണം; എട്ട് പവനും ലാപ്ടോപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടു

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​നും 12നും ​ഇ​ട​യി​ലായിരുന്നു കവർച്ച
    പട്ടാപ്പകൽ മോഷണം; എട്ട് പവനും ലാപ്ടോപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടു
    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ പ​ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി മോ​ഷ​ണം. നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ന് സ​മീ​പം വേ​ങ്ങ​ത്താ​നം ഈ​സ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്‌​ച്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​നും 12നും ​ഇ​ട​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ട്ട് പ​വ​ൻ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ലാ​പ് ടോ​പ്പും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ മു​ക​ള്‍ നി​ല​യാ​ണ് വീ​ട്.

    താ​ഴ​ത്തെ നി​ല ക​ട​മു​റി​യാ​ണ്. മു​ക​ള്‍ നി​ല​യി​ല്‍ ക​യ​റി ചെ​ല്ലു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് ഗ്രി​ല്ലു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ജ​ന​ല്‍ തു​റ​ന്നാ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന​ത്.അ​ല​മാ​ര​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​വും ലാ​പ് ടോ​പ്പു​മാ​ണ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. അ​ല​മാ​ര പൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും താ​ക്കോ​ല്‍ സ​മീ​പ​ത്ത് ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​ല്‍ പു​തി​യ​താ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    ഈ​സ വ്യാ​പാ​രാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ ഷാ​ജി​ത പു​തി​യ വീ​ട് പ​ണി​യു​ന്നി​ട​ത്താ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ എ​ട്ട​ര​ക്കാ​ണ് ഷാ​ജി​ത വീ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നും പോ​യ​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക് പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. അ​ല​മാ​ര​യി​ലെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ലി​ച്ചു​വാ​രി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​താ​യി മ​ന​സി​ലാ​യ​ത്. കോ​ത​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്​​ധ​രും ഡോ​ഗ്‌ സ്ക്വാ​ഡും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    TAGS:laptopEightkothamangalamlostdaylight robbery
    News Summary - Daylight theft; Eight pounds and a laptop were lost
