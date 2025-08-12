Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 1:08 PM IST

    പരസ്യ ബോർഡിൽ കുരുങ്ങിയ കാക്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

    പരസ്യ ബോർഡിൽ കുരുങ്ങിയ കാക്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
    പ​ര​സ്യ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഗ്രി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ക്ക​യെ അ​ഗ്നിര​ക്ഷാസേ​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെടു​ത്തു​ന്നു

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഗ്രി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ക്ക​യെ അ​ഗ്നി ര​ക്ഷ സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ക്ക​യു​ടെ ക​ഴു​ത്ത് ഗ്രി​ല്ലി​നി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി പി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ൾ ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​നെ അ​ഗ്നി ര​ക്ഷ സേ​ന​യെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​വ​രെ​ത്തി ആ​ർ​ച്ചി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി കാ​ക്ക​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ സു​ജി​ത്, കെ.​പി. ഷ​മീ​ർ, ആ​ബി​ദ്, ജി​യോ​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:fireforcetrappedrescuedkothamangalamCrowadvertisement board
    News Summary - Crow trapped in advertisement board rescued
