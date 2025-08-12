പരസ്യ ബോർഡിൽ കുരുങ്ങിയ കാക്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 12 Aug 2025 1:08 PM IST
Updated On 12 Aug 2025 1:08 PM IST
പരസ്യ ബോർഡിൽ കുരുങ്ങിയ കാക്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിtext_fields
News Summary - Crow trapped in advertisement board rescued
കോതമംഗലം: നഗരത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരസ്യ ബോർഡിന്റെ ഗ്രില്ലുകൾക്കിടയിൽ കുരുങ്ങിയ കാക്കയെ അഗ്നി രക്ഷ സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി.തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെയാണ് കാക്കയുടെ കഴുത്ത് ഗ്രില്ലിനിടയിൽ കുടുങ്ങി പിടക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരാൾ കണ്ടത്. ഉടനെ അഗ്നി രക്ഷ സേനയെ വിവരമറിയിച്ചു.
അവരെത്തി ആർച്ചിന്റെ മുകളിൽ കയറി കാക്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സുജിത്, കെ.പി. ഷമീർ, ആബിദ്, ജിയോബിൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.
