Madhyamam
    Kothamangalam
    date_range 11 Oct 2025 9:29 AM IST
    date_range 11 Oct 2025 9:29 AM IST

    ഓട്ടത്തിനിടെ ബസിൽനിന്ന് കണ്ടക്ടര്‍ തെറിച്ചുവീണു

    അ​മി​തവേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ തു​റ​ന്നു​കി​ട​ന്ന മു​ൻ​വാ​തി​ലി​ലൂ​ടെ വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു
    ഓട്ടത്തിനിടെ ബസിൽനിന്ന് കണ്ടക്ടര്‍ തെറിച്ചുവീണു
    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ബ​സി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്. പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട് പു​ളി​ന്താ​നം പാ​ല​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍ പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട് പ​ട​യാ​ട്ടി​ല്‍ അ​രു​ണ്‍ ബി​ജു​വി​ന്‍റെ (ക​ണ്ണ​ൻ) കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. കാ​ളി​യാ​ര്‍-​മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ റൂ​ട്ടി​ല്‍ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി’ ബ​സി​ലെ ക​ണ്ട​ക്ട​റാ​ണ് അ​രു​ൺ.

    ബ​സ് പാ​ല​ത്തി​ലെ കൊ​ടും​വ​ള​വി​ൽ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ തു​റ​ന്ന് കി​ട​ന്ന മു​ൻ​വാ​തി​ലി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ടി​ക്ക​റ്റ് മെ​ഷീ​നും പ​ണ​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗും റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ണു. മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യ ബ​സ് നി​ര്‍ത്തി ഓ​ടി എ​ത്തി​യ​വ​ര്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​രു​ണി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ക്കി. ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ മി​ക്ക ബ​സു​ക​ളും വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നി​ട്ടാ​ണ് സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഇ​തേ ബ​സ് ആ​യ​ങ്ക​ര​യി​ല്‍ പാ​ച​ക വാ​ത​ക ലോ​റി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്ന് 30ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. 2020ൽ ​ഇ​തേ റൂ​ട്ടി​ൽ ബ​സി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ് ഒ​രു സ്ത്രീ ​മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

