Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKothamangalamchevron_rightവീടിന്‍റെ ജനൽ തകർത്ത്...
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 3:05 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 3:05 PM IST

    വീടിന്‍റെ ജനൽ തകർത്ത് മോഷണം; പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വീടിന്‍റെ ജനൽ തകർത്ത് മോഷണം; പ്രതി പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ഭി​ലാ​ഷ്

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട് വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. കാ​വ​ക്കാ​ട് പു​തു​വേ​ലി​ച്ചി​റ അ​ഭി​ലാ​ഷാ​ണ്​ (44) പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ചെ​ട്ടി​യാം​കു​ടി​യി​ൽ അ​ഖി​ലി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ല​ഴി ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി​യാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ​ണം. അ​ഖി​ലും കു​ടും​ബ​വും വീ​ട് പൂ​ട്ടി യാ​ത്ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​ണ് ജ​ന​ൽ പാ​ളി തു​റ​ന്നും അ​ഴി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നും കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ട​ത്.

    സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണ​വും ഇ​രു​ന്ന അ​ല​മാ​ര പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. വീ​ട്ടി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന സി.​സി​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത് ഹാ​ർ​ഡ് ഡി​സ്കും ടി.​വി​യും എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യോ​ടെ പ്ര​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഒ​ട്ടേ​റെ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണി​യാ​ൾ. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cctv cameraWindowkothamangalamCCTV hard disk stolenSuspect arrestedbreaking
    News Summary - Burglary by breaking window of house; Suspect arrested
    Similar News
    Next Story
    X