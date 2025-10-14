Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKothamangalamchevron_rightമരത്തിന് മുകളിൽ...
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:15 AM IST

    മരത്തിന് മുകളിൽ കുടുങ്ങിയ അസം സ്വ​ദേ​ശി​യെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    മ​ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ അ​ഗ്നി ര​ക്ഷ സേ​ന താ​ഴെ ഇ​റ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: മ​രം വെ​ട്ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് മു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ അ​സം സ്വ​ദേ​ശി​യെ അ​ഗ്നി ര​ക്ഷ സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.45ന്​ ​കോ​ട്ട​പ്പ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നാ​ഗ​ഞ്ചേ​രി പാ​നി​പ്ര​യി​ൽ തോ​മ്പ്ര​യി​ൽ പൈ​ലി പൗ​ലോ​സി​ന്‍റെ പ​റ​മ്പി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം.

    ഉ​ദ്ദേ​ശം 70 ഇ​ഞ്ച്​ വ​ണ്ണ​മു​ള്ള മാ​വി​ന്റെ 60 അ​ടി പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​സം സ്വ​ദേ​ശി സ​ദ്ദാം ഹു​സൈ​ൻ (32) തോ​ളി​ന്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് മ​ര​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ സേ​ന മ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി താ​ഴെ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. സേ​ന​യു​ടെ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ ബ​സോ​ലി​യ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ർ സ​തീ​ഷ് ജോ​സ്, സീ​നി​യ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ സി​ദ്ദി​ഖ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​റ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഒ.​എ. ആ​ബി​ദ്, വി.​എം. ഷാ​ജി, പി.​കെ. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ബേ​സി​ൽ ഷാ​ജി, വി​ഷ്ണു മോ​ഹ​ൻ, എം.​എ. അം​ജി​ത്ത്, ആ​ർ. മ​ഹേ​ഷ്, ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡ്മാ​രാ​യ പി. ​ബി​നു, എം. ​സേ​തു, ജി​യോ​ബി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Fire Departmentrescuedtrees cutting
    News Summary - Assamese man rescued from tree by fire department
    Similar News
    Next Story
    X