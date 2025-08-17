Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKothamangalamchevron_rightകഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 1:08 PM IST

    കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

     ന​ജ്​​മു​ൽ ഇ​സ്​​ലാം

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: വാ​ര​പ്പെ​ട്ടി ഇ​ള​ങ്ങ​വ​ത്ത് നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട് കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​സം സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ. അ​സം സ്വ​ദേ​ശി ന​ജ്​​മു​ൽ ഇ​സ്​​ലാ​മാ​ണ്​ (35) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സി​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, പ്രി​വ​ന്‍റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ പി.​ബി. ലി​ബു, എം.​ടി. ബാ​ബു, സോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, കെ.​എ. റ​സാ​ക്ക്, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​എം. അ​ബി​ൻ​സ്, പി.​എം. ഉ​ബൈ​സ്, എ​ക്സൈ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ ക​ബി​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugskothamangalamAssam nativearrestedExcise preventive officerExcise inspector
    News Summary - Arrested with cannabis
    Similar News
    Next Story
    X