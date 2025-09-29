Begin typing your search above and press return to search.
    29 Sept 2025 1:10 PM IST
    29 Sept 2025 1:11 PM IST

    കോട്ടപ്പടിയിൽ മുറിവാലൻ കൊമ്പന്‍റെ ആക്രമണം; വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ൽ​ചി​ല്ല്​ ത​ക​ർ​ത്തു, കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു

    ആന തകർത്ത ജനലുകൾ

    Listen to this Article

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കോ​ട്ട​പ്പ​ടി​യി​ൽ വീ​ടി​നു നേ​രേ മു​റി​വാ​ല​ൻ കൊ​മ്പ​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണം. ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്. കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച ആ​ന വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ൽ​ചി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. കോ​ട്ട​പ്പ​ടി വാ​വേ​ലി​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​നു നാ​ലു മ​ണി​യോ​ടെ മു​റി​വാ​ല​ൻ കൊ​മ്പ​ൻ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തി​ര​മ്പു​ഴ പോ​ളി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന് നേ​രെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് ഉ​ണ​ർ​ന്ന പോ​ൾ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ക​ത​ക് തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ആ​ന സ​മീ​പ​ത്ത് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​നാ​യ കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ലി​നു നേ​രെ പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത് ജ​ന​ൽ പാ​ളി​യു​ടെ ചി​ല്ലു​ക​ൾ കു​ത്തി​പ്പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും തു​മ്പി​ക്കൈ കൊ​ണ്ട് ഭി​ത്തി​യി​ൽ അ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​മ്പി​ക്കൈ​യു​ടെ പാ​ട് ഭി​ത്തി​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞു കി​ട​പ്പു​ണ്ട്. വാ​ഴ​ക​ളും ക​വു​ങ്ങും ജാ​തി​തൈ​ക​ളും ക​ച്ചോ​ല​വും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ കൃ​ഷി​യും ആ​ന ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ്ലാ​മു​ടി, കൂ​വ​ക്ക​ണ്ടം, ചീ​നി​ക്കു​ഴി, വ​ട​ക്കും​ഭാ​ഗം, വാ​വേ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ആ​ന മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ ഭീ​തി പ​ട​ർ​ത്തി ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഫെ​ൻ​സി​ങ് ന​ശി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ആ​ന എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വൈ​ദ്യു​തി ക​മ്പി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​റ്റ​ൻ പ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചി​ട്ട് ലൈ​നു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചാ​ൽ​പ്പോ​ലും ഈ ​ആ​ന പി​ന്തി​രി​യി​ല്ലാ​യെ​ന്ന​താ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും വ​ന​പാ​ല​ക​രെ​യും കു​ഴ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വും പ​ക​ലും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​നെ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

