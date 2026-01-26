Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKothamangalamchevron_rightവാഴത്തോട്ടം...
    Kothamangalam
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 10:58 AM IST

    വാഴത്തോട്ടം നശിപ്പിച്ച് ആനക്കൂട്ടം

    വാഴത്തോട്ടം നശിപ്പിച്ച് ആനക്കൂട്ടം
    കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ച വാ​ഴ​ത്തോ​ട്ടം

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ഏ​ത്ത​വാ​ഴ​ത്തോ​ട്ടം കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂട്ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. പി​ണ്ടി​മ​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡി​ലെ വേ​ട്ടാ​മ്പാ​റ പ​ടി​പ്പാ​റ​യി​ല്‍ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്ത് മൂ​ത്താ​രി​ല്‍ പോ​ള്‍ കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഏ​ത്ത​വാ​ഴ​ക​ളാ​ണ് ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ച​വി​ട്ടി മെ​തി​ച്ച​ത്. കു​ല​ച്ച മു​ന്നൂ​റോ​ളം വാ​ഴ​ക​ളാ​ണ് ഒ​റ്റ രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ന​ശി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത മാ​സം കു​ല വെ​ട്ടി വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പോ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് പോ​ളി​ന് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ഭൂ​ത​ത്താ​ന്‍കെ​ട്ട് വ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും പെ​രി​യാ​ര്‍ ക​ട​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ് ഈ ​കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന് മു​മ്പും പോ​ളി​ന്‍റെ കൃ​ഷി ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ണം വാ​യ്പ്പ​യെ​ടു​ത്ത് ന​ട്ടു​പ​രി​പാ​ലി​ച്ച് വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​പ്ര​തീ​ഷി​ത​മാ​യി ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ആ​ഘാ​ത​മേ​ല്‍പ്പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ വേ​ദ​ന​യി​ലാ​ണ് പോ​ള്‍. വി​ള ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് എ​ടു​ത്താ​ണ് പോ​ള്‍ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ കൃ​ഷി​നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്.​മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് മു​ത​ലു​ള്ള ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് പോ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:elephantsdestroyedbanana plantation
