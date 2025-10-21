Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koothattukulam
    21 Oct 2025 2:59 PM IST
    21 Oct 2025 2:59 PM IST

    മിന്നലേറ്റ് വീടിന് കേടുപാട്​

    മിന്നലേറ്റ് വീടിന് കേടുപാട്​
    ഉ​ച്ച​വെ​യി​ലു​മാ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന മാ​ന​ത്ത് വേ​ഗം കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​ണ്ടു​കൂ​ടി. ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ പെ​രു​മ​ഴ നി​റ​യു​ന്ന വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണി​പ്പോ​ൾ. 

    ത​ണു​പ്പി​ക്കു​ന്ന തു​ലാ​മ​ഴ​ക്കാ​ലം. മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചി​ക്ക് മീ​തെ പെ​യ്യാ​നൊ​രു​ങ്ങ​വേ​യൊ​രു

    ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച, എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ​ ഡ്രൈ​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ –ബൈ​ജു കൊ​ടു​വ​ള്ളി

    കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം: ഇ​ല​ഞ്ഞി​യി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലേ​റ്റ് വീ​ടി​നു കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. ഇ​ല​ഞ്ഞി​യി​ൽ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ല​ക്കൊ​മ്പി​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്റെ വീ​ടി​നാ​ണ് ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ ഏ​റ്റ് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ.

    അ​പ​ക​ട സ​മ​യം ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ജ​യ​യും, ഭാ​ര്യ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ മ​ക​ൾ ആ​ദി​ത്യ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ണ് വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മ​ക​ൾ ന​ന്ദു​ജ അ​ടു​ത്തു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ജോ​ലി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ട സ​മ​യം വീ​ട്ടി​ലി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നു.

    ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യു​മാ​യി സ്റ്റാ​ൻ​റി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ല്ല. വീ​ടി​ന്റെ വ​യ​റിം​ഗ് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഉ​പ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ച്ചു. സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.


    ഇ​ല​ഞ്ഞി​യി​ൽ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ തൊ​ഴി​ലാ​ളി കൊ​ല്ല​ക്കൊ​മ്പി​ൽ

    ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലേറ്റ്​ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ

    പ​റ്റി​യ നി​ല​യി​ൽ



