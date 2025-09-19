Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koothattukulam
    Posted On
    19 Sept 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 1:21 PM IST

    അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ; പാടശേഖരം തരിശായി

    അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ; പാടശേഖരം തരിശായി
    ത​രി​ശു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടേ​ക്കാ​ട്- വേ​ങ്ങ​മ​റ്റം പാ​ട​ശേ​ഖ​രം

    Listen to this Article

    കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം: തി​രു​മാ​റാ​ടി ത​ട്ടേ​ക്കാ​ട് ചി​റ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്റെ​യും അ​നാ​സ്ഥ​മൂ​ലം ത​ട്ടേ​ക്കാ​ട്- വേ​ങ്ങ​മ​റ്റം പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​രി​ശാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്നു. പ​ഴ​യ ചി​റ നി​ല​നി​ർ​ത്തി കൃ​ഷി​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​വി​ധം പു​തി​യ ചി​റ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ പ​ഴ​യ ചി​റ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ​തി​ന്‍റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തു​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വി​ന​യാ​യ​ത്.

    പു​തി​യ ചി​റ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​പാ​ക​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട്​ കൂ​പ്പ് കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പാ​ട​ശേ​ഖ​രം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​രു കൂ​പ്പ് കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    മൈ​ന​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​രു​ന്ന ഈ ​ചി​റ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ നി​ര​വ​ധി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​രി​ശി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ത്ര​യും വേ​ഗം അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് കൃ​ഷി സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ​ള കൃ​ഷി​ക്കാ​രും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    paddy fieldnegligencebarren land
    News Summary - Authorities negligence paddy fields become barren
