Madhyamam
    Kolanchery
    date_range 2 Jan 2026 11:16 AM IST
    date_range 2 Jan 2026 11:16 AM IST

    തുണിക്കടയിൽനിന്ന്​ പണം കവർന്നയാൾ പിടിയിൽ

    തുണിക്കടയിൽനിന്ന്​ പണം കവർന്നയാൾ പിടിയിൽ
    റ​ഷീ​ദു​ൽ ഇ​സ്​​ലാം

    കോ​ല​ഞ്ചേ​രി: കോ​ല​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ടൗ​ണി​ലെ ഫാ​ഷ​ൻ തു​ണി​ക്ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന അ​സം സ്വ​ദേ​ശി റ​ഷീ​ദു​ൾ ഇ​സ്​​ലാ​മാ​ണ്​ (26) പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഇ​രു​മ​ല​പ്പ​ടി​യി​ൽ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചു​താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി.​ടി. ഷാ​ജ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി.​എ​ൽ. ജ​യ​ൻ, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജി​തി​ൻ കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ ജി. ​ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, എ​സ്.​ഐ ബി​ജു ജോ​ൺ, എ.​എ​സ്.​ഐ വി.​എ. ഗി​രീ​ഷ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​ഖി​ൽ, റി​തേ​ഷ്, സ​ന്ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:criminalPolice CaseMan ArrestedCrime
