Madhyamam
    Kolanchery
    28 Aug 2025 10:18 AM IST
    28 Aug 2025 10:18 AM IST

    പതിനായിരംകടന്ന് കുടുംബശ്രീ ഓണസദ്യ

    പതിനായിരംകടന്ന് കുടുംബശ്രീ ഓണസദ്യ
    കോ​ല​ഞ്ചേ​രി: പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടി​ന്‍റെ പെ​രു​മ​യു​മാ​യി പ​തി​നാ​യി​രം ക​ട​ന്ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഓ​ണ​സ​ദ്യ. സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കാ​യി പു​തി​യ വി​പ​ണ​ന​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തേ​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​ള​മ്പി​യ​ത് 4,890 ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യാ​ണ്. 28 ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും​പേ​ർ​ക്ക് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യ​ത്.

    65 ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​തി​നാ​യി​രം പേ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ദ്യ​ക്കാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ, ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യി​ലാ​ണ് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യ​ത്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ​കൂ​റാ​യി ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​ക​ണം. എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് വാ​ഹ​ന​വും വി​ള​മ്പി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക​ളെ​യും ന​ൽ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക നി​ര​ക്ക്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ക​ര​ട​ങ്ങി​യ 39 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ. ബ്ലോ​ക്ക് ത​ല​ത്തി​ലെ കാ​ൾ സെൻറ​റു​ക​ളി​ലെ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. 21 കൂ​ട്ടം ക​റി​ക​ളും മൂ​ന്ന്​ ത​രം പാ​യ​സ​വു​മ​ട​ക്കം വാ​ഴ​യി​ല​യി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ദ്യ​ക്ക് 280 രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. ഇ​ത് 180 മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ണ്ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല​യി​ലും ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ണ്ട്. ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടി.​എം.​റ​ജീ​ന, അ​സി. മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​സി. അ​നു​മോ​ൾ, പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ർ സെ​യ്തു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Kudumbashree Onam Sadhya exceeds 10,000
