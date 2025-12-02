Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKolancherychevron_rightജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​...
    Kolanchery
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:34 AM IST

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ പേ​ാരാ​ട്ടം പൊ​ടിപാ​റു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ പേ​ാരാ​ട്ടം പൊ​ടിപാ​റു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ജൂ​ബി​ൾ ജോ​ർ​ജ് (​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്),  ബെ​ന്നി പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), നൈ​സ​ൺ ജോ​ൺ   (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    Listen to this Article

    കോ​ല​ഞ്ചേ​രി: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം പൊ​ടി​പാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​ക്കാ​യി സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ യു​വ മു​ഖം ജൂ​ബി​ൾ ജോ​ർ​ജും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു വേ​ണ്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ബെ​ന്നി പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട​നും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ പോ​രാ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ വ​ച്ച് ട്വ​ന്റി-20 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജോ​ളി ജേ​ക്ക​ബ്ബും ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നൈ​സ​ൺ ജോ​ണും സ​ജീ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് ഇ​ട​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജൂ​ബി​ൾ ജോ​ർ​ജ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ കൈ​യ്യി​ലാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ൻ .

    വ​ട​വു​കോ​ട് പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് , തി​രു​വാ​ണി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും പാ​ങ്കോ​ട്, പു​തൃ​ക്ക ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​ണ് പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക, വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​റെ​യും.

    മെ​ട്രോ ന​ഗ​രി​യും ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്കു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് ട്രെ​യി​ന​റും പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലും വ​ട​വു​കോ​ട് ബ്ലോ​ക്കി​ലെ സി​റ്റി​ങ്ങ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ജൂ​ബി​ളി​നെ ത​ന്നെ സി.​പി.​എം രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. വെ​ല്ലു​വി​ളി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ നി​ല​വി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​വും മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വു​മാ​യ ബെ​ന്നി​യെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി. ക​ന്നി​യ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ട്വ​ന്റ -20 ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Fighting breaks out in Puthankurish division of the district panchayat
    Similar News
    Next Story
    X