Madhyamam
    25 Jan 2026 10:47 AM IST
    25 Jan 2026 10:47 AM IST

    ഭൂമിയും വീടുമില്ലാതെ കുന്നത്തുനാട്ടിൽ 1421 കുടുംബങ്ങൾ

    വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    ഭൂമിയും വീടുമില്ലാതെ കുന്നത്തുനാട്ടിൽ 1421 കുടുംബങ്ങൾ
    കോ​ല​ഞ്ചേ​രി: ത​ല​ചാ​യ്ക്കാ​നി​ട​മി​ല്ലാ​തെ കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വീ​ടി​നും സ്ഥ​ല​ത്തി​നു​മാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 1421 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ എ​ട്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​മി​ക്കും വീ​ടി​നു​മാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. വാ​ഴ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭൂ-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രു​ള​ള​ത്. ഇ​വി​ടെ 606 പേ​ർ ലി​സ്റ്റി​ലു​ണ്ട്. 202 പേ​രു​ള​ള മ​ഴു​വ​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 1228 വീ​ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​തി​ല്‍ 959 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും 269 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ആ​കെ 1842 ഭൂ-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​ൽ 421 പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത്.

    ഭൂ​ര​ഹി​ത​രാ​യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ മു​ഖേ​ന​യും ‘മ​ന​സ്സോ​ടി​ത്തി​രി മ​ണ്ണ്’ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യും ലൈ​ഫ് ചി​റ്റി​ല​പ്പി​ള്ളി ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യും ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.


    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ഭൂ-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ർ, ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ

    ഐ​ക്ക​ര​നാ​ട് 114 27

    കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് 146 58

    കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം 196 51

    പൂ​തൃ​ക്ക 119 32

    തി​രു​വാ​ണി​യൂ​ർ 135 33

    വ​ട​വു​കോ​ട്-​പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് 213 109

    വാ​ഴ​ക്കു​ളം 684 78

    News Summary - 1421 families in Kunnathunadu without land and house
