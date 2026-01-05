Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    5 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 12:21 PM IST

    കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്ക്​ സിഗ്സാഗ് വരകൾ

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്താ​നോ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നോ പാ​ടി​ല്ല
    കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്ക്​ സിഗ്സാഗ് വരകൾ
    വൈ​പ്പി​നി​ല്‍ സ്കൂ​ള്‍ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സി​ഗ്സാ​ഗ് വ​ര​ക​ൾ

    അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    വൈ​പ്പി​ൻ: സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​ക്ക​രി​കി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി​ഗ്​​സാ​ഗ്​ വ​ര​ക​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി. റോ​ഡി​ന് വീ​തി കു​റ​വാ​യ വൈ​പ്പി​ൻ പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ട​ക്കം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി. വൈ​പ്പി​നി​ല്‍ സ്കൂ​ള്‍ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പു​തു​താ​യി വ​ള​ഞ്ഞു​പു​ള​ഞ്ഞ വ​ര​ക​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. സി​ഗ്സാ​ഗ് വ​ര​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഒ​രു​കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്താ​നോ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നോ പാ​ടി​ല്ല. മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത​കു​റ​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ​യാ​ണ് നീ​ങ്ങേ​ണ്ട​ത്.

    ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ് പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ൽ നീ​ള​ത്തി​ൽ വ​ര​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വെ​ള്ള​വ​ര​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ടൂ​വീ​ല​റു​ക​ൾ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​ട​തു​വ​ശം ചേ​ർ​ന്നു പോ​കാ​തെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര​ക്ക്​ ത​ട​സ്സ​മാ​വു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു.

