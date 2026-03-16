Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 16 March 2026 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 11:31 AM IST

    മയക്കുമരുന്നുമായി യുവാക്കള്‍ പിടിയില്‍

    സൂ​ര​ജ്, അ​ഭി​മ​ന്യു

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ള്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യി. അ​ശ​മ​ന്നൂ​ര്‍ മേ​ത​ല പാ​റ​യി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സൂ​ര​ജ് (23), രാ​യ​മം​ഗ​ലം നെ​ല്ലി​മോ​ളം പൊ​ന്നാ​മ്പി​ള്ളി​കു​ടി വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ഭി​മ​ന്യു (22) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​ക്‌​സൈ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സൂ​ര​ജ് 0.581 ഗ്രാം ​രാ​സ​ല​ഹ​രി​യും, 40 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വും ക​ട​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ പ​ഴ​യ​പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വി​ല്‍പ​ന​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​ഡം​ബ​ര ബൈ​ക്കും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. 13 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നാ​ണ് അ​ഭി​മ​ന്യു പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് എ​ക്‌​സൈ​സ് സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ എ​സ്. ബി​നു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    TAGS:Kochi newsYouths arrestedMalayalam News
    News Summary - Youths arrested with drugs
