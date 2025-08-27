Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Aug 2025 12:09 PM IST
    27 Aug 2025 12:09 PM IST

    പോക്​സോ ​കേസിൽ യുവാവിന്​ 40 വർഷം കഠിന തടവ്

    youth sentenced for 40 years
    പ​ള്ളു​രു​ത്തി: പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗീ​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന്​ 40 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷി​ച്ചു. പ​ള്ളു​രു​ത്തി ത​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഗ​ര്‍ ഇ​ല്ല​ത്ത് ന​ഗ​ര്‍ ലൈ​ന്‍ കോ​ളോ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ദി​നാ​നെ​യാ​ണ്​ (25) ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ഡീ​ഷ​ണ​ല്‍ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ഷ​ന്‍സ് (പോ​ക്സോ) കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജ് കെ.​എ​ന്‍. പ്ര​ഭാ​ക​ര​നാ​ണ് വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    2017ല്‍ ​പ​ള്ളൂ​രു​ത്തി ത​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഗ​റി​ലും 2019ല്‍ ​പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ലും പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ എ​ത്തി​ച്ച്​ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​ക്കു​ക​യും തു​ട​ര്‍ന്ന് ഗ​ര്‍ഭഛി​ദ്രം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കേ​സ്. ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് 20 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും, പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് 20 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​നും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യു​മാ​ണ്​ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ട് ശി​ക്ഷ​യും ചേ​ര്‍ത്ത് ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യാ​കും. 2017ല്‍ ​അ​തീ​ജി​വി​ത​യു​ടെ വീ​ട് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പ്ര​തി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2019ല്‍ ​അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ മാ​താ​വ് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ല്‍ ക​ഴി​യ​വേ ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​ര​ത്ത്​ ​ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന്​ ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​യ അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ ഗ​ര്‍ഭഛി​ദ്രം ന​ട​ത്തി. പ​ള്ളു​രു​ത്തി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന എ​ന്‍.​എം. ജോ​യി മാ​ത്യു​വാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ്യ​ല്‍ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ പി.​എ. ബി​ന്ദു ഹാ​ജ​രാ​യി.

